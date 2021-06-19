Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Тульской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовой машины произошла в Щекинском районе Тульской области, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

В результате ДТП один человек погиб и шестеро пострадали. Среди пострадавших ребенок. На место происшествия вылетел вертолет санавиации.

В УМВД отметили, что авария произошла на 223-м км федеральной трассы М-2 "Крым", грузовая машина DAF столкнулась с пассажирским микроавтобусом "Газель".

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся в лобовую с микроавтобусом.

По данным областной прокуратуры, погибший - водитель автобуса.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.