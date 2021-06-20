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Массовая драка закончилась убийством в баре в тульском Советске

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Тульской области возбудило уголовное дело по факту массовой драки в Щекинском районе, в результате которой был убит один из ее участников, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье официальный представитель ведомства Зинаида Каминская.

"По данным следствия, ночью 20 июня в баре при лодочной станции в городе Советск Щекинского района в ходе массовой драки с участием около 30 человек, возникшей после конфликта двух находившихся в состоянии алкогольного опьянения посетителей бара, 39-летний местный житель нанес несколько ударов ножом 26-летнему жителю города Щекино", - рассказала она.

В Щекинскую районную больницу молодой человек был доставлен с резанными ранами грудной клетки и спины, где и скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований об ограничительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции, предусматривающего запрет на оказание услуг организациями общественного питания в ночное время.

Тульская область Советск

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