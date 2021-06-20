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Самолет, летевший из Челябинска в Симферополь, вынужденно сел в Уфе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Северный ветер", следовавший по маршруту Челябинск-Симферополь, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что лайнер совершил вынужденную посадку из-за неисправности бортового компьютера.

После исправления всех неполадок самолет вновь вылетел по маршруту.

На борту воздушного судна находились 188 пассажиров, опасного груза не было.

Уфа Челябинск Симферополь Северный ветер

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