Самолет, летевший из Челябинска в Симферополь, вынужденно сел в Уфе
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Северный ветер", следовавший по маршруту Челябинск-Симферополь, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что лайнер совершил вынужденную посадку из-за неисправности бортового компьютера.
После исправления всех неполадок самолет вновь вылетел по маршруту.
На борту воздушного судна находились 188 пассажиров, опасного груза не было.