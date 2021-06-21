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В Амурской области возбудили дело о мошенничестве по нацпроекту

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка выявила мошенничество при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тынде Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник областная прокуратура.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Дело возбудили после проверки, организованной надзорным ведомством. Прокуроры установили, что в 2020 году администрация Тынды заключила контракт с фирмой на благоустройство спортплощадки по нацпроекту "Жилье и городская среда". Прокуратура сообщила, что руководитель подрядной организации "включил в акт о приемке выполненных работ и предъявил заказчику для оплаты фактически невыполненные работы на сумму более 9 млн рублей".

Материалы проверки были направлены в следственные органы, после чего было возбуждено дело.

Амурская область Тында

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