Пропавшего в Красноярском крае семилетнего мальчика нашли мертвым

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Обнаружено тело семилетнего мальчика, пропавшего в поселке Абан Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону и республике Хакасия.

Ребенок уехал из дома кататься на велосипеде днем 20 июня. К назначенному часу он не вернулся, долгое время его искал отец. После родители написали заявление в полицию.

Одежда мальчика была обнаружена на берегу водоема.

Следователи привлекли к поискам водолазов, они обследовали акваторию водоема. Около 16:00 (12:00 по Москве) тело ребенка было найдено в водоеме, сообщает пресс-служба краевой полиции.

Подробности происшествия устанавливаются.