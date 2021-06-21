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Россия получила первую партию "Онкаспара" для детей с лейкозом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Россию поступила партия в 1 395 упаковок лекарственного препарата "Онкаспар", не имеющего аналогов в стране, для оказания экстренной медицинской помощи детям с острым лимфобластным лейкозом, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Первая партия "Онкаспара" отправится в 70 медицинских организаций России. Ввоз в РФ остальных 575 упаковок "Онкаспара" запланирован на август этого года", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Лекарственный препарат "Онкаспар" (пэгаспаргаза) производится во Франции, находится под патентной защитой и не имеет регистрации в России, поэтому правительство РФ 24 мая поручило ФГУП "Московский эндокринный завод" (подведомственен Минпромторгу) организовать закупку, ввоз и доставку 1 970 упаковок "Онкаспара". Поставка первой партии была осуществлена менее чем через месяц.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 521 млн рублей на закупку, ввоз и доставку вышеуказанного количества "Онкаспара" в 2021 году. В 2020 году на закупку "Онкаспара" было выделено более 273,5 млн рублей, что позволило импортировать 1,5 тыс. упаковок препарата для помощи детям в 59 субъектах РФ.

Онкаспар

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