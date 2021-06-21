Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

Утечка аммиака произошла на ж/д станции в Петербурге

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Испарение аммиака произошло в грузовом составе на станции Ручьи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") в понедельник.

"В настоящее время испарение локализовано. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На график движения пассажирских поездов ситуация не повлияла", - сказал представитель желдороги.

По данным ж/д магистрали, около 15:30 в границах станции Ручьи в одном из вагонов грузового поезда было обнаружено испарение аммиака. На место прибыл пожарный поезд со станции Санкт-Петербург-Финляндский, представители регионального подразделения МЧС России и аварийно-спасательного формирования "Экоспас".

Петербург

Новости

Американская НПО Bard College признана нежелательной в РФ

Американская НПО Bard College признана нежелательной в РФ

Краснодарский край введет обязательную вакцинацию от COVID

Пандемия коронавируса

Новгородская область ввела с октября обязательную вакцинацию для работающих

Новгородская область ввела с октября обязательную вакцинацию для работающих

Посол США Салливан собрался вернуться в Россию до конца недели

Тело заключенного нашли в ярославской колонии, где избивали осужденных

Калужская область призвала допускать к работе с людьми только привитых сотрудников

В ОП рассказали о задержанном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине

В ОП рассказали о задержанном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине

В РФ появится возможность заочного признания гражданина инвалидом

В Подмосковье осталось свободно 11% коек для COVID-пациентов

Крикалев остался исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым программам

Крикалев остался исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым программам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');