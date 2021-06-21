Утечка аммиака произошла на ж/д станции в Петербурге

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Испарение аммиака произошло в грузовом составе на станции Ручьи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") в понедельник.

"В настоящее время испарение локализовано. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На график движения пассажирских поездов ситуация не повлияла", - сказал представитель желдороги.

По данным ж/д магистрали, около 15:30 в границах станции Ручьи в одном из вагонов грузового поезда было обнаружено испарение аммиака. На место прибыл пожарный поезд со станции Санкт-Петербург-Финляндский, представители регионального подразделения МЧС России и аварийно-спасательного формирования "Экоспас".