Арестованы организаторы сплава по реке в КЧР, где погибли два туриста

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Суд в Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца организаторов сплава по горной реке, во время которого погибли два человека, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя управления СУ СК России по КЧР Евгения Перфильева.

"39-летнему жителю Москвы и 41-летнему жителю Краснодара предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Решением суда они арестованы до 21 августа", - сказала Перфильева.

По ее словам, фигуранты дела не имели права оказывать туристические экскурсионные услуги, но решили устроить группе туристов не отвечающий требованиям безопасности сплав на надувной лодке (рафт). Один из обвиняемых подыскал желающих принять участие в сплаве и лично получил от них около 585 тыс. рублей.

18 июня во время сплава по горной реке в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с 14 туристами. В результате инцидента два человека погибли, 12 смогли самостоятельно выбраться из воды. По данным Минздрава КЧР, один из пострадавших госпитализирован с множественными ушибами средней и легкой степени тяжести, состояние его стабильное, угрозы жизни нет. Другие пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, показаний для госпитализации нет.

Туристическая группа, состоявшая из жителей Московской области и Краснодарского края, не была зарегистрирована в МЧС.

По факту смерти двух туристов в результате происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).