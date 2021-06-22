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Супруги на Камчатке получили 24 года на двоих за убийство трехмесячного сына

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Суд на Камчатке вынес обвинительный приговор супружеской паре, до смерти заморившей голодом трехмесячного сына, сообщает во вторник прокуратура Камчатского края.

Согласно сообщению, супруги признаны виновными по пп. "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего группой лиц с особой жестокостью), ч. 1 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью) и ст. 156 УК РФ (неисполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением).

Мать погибшего малыша получила 11 лет 7 месяцев исправительной колонии общего режима, отец - 12 лет 5 месяцев колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Трагедия произошла в камчатском городе подводников Вилючинск в начале июня прошлого года. Сильно пьющие супруги несколько дней не кормили своих трехмесячных младенцев-двойняшек. Истощенных мальчика с девочкой обнаружила родственница семьи, которая и вызвала скорую помощь. Детей госпитализировали. Девочка выжила, мальчика спасти не удалось - он умер в больнице. Решением Вилючинского городского суда супруги лишены родительских прав в отношении дочери.

Камчатка Вилючинск

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