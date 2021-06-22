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ВС РФ счел допустимым досудебное урегулирование споров в мессенджерах и по почте

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сообщения в мессенджере, социальных сетях или в электронной почте достаточно для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если такой способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой для оппонентов, говорится в принятом во вторник постановлении пленума Верховного суда (ВС) РФ.

Действующее законодательство в некоторых случаях обязывает граждан и компании до обращения в суд пытаться разрешить спор мирным путем, то есть использовать досудебный порядок урегулирования спора. К таким ситуациям относится обжалование решений налоговых органов, споров, связанных с заключением государственного или муниципального контракта, с выплатами по ОСАГО.

Законодательство четко не описывает, какие каналы коммуникаций нужно использовать в порядке досудебного урегулирования, и ВС РФ решил высказаться, какие современные способы связи можно использовать и в каких случаях. "Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом", - говорится в документе.

Доказательствами направления обращения через интернет будут считаться распечатки материалов с указанием адреса страницы, а также точного времени ее получения, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле.

Также ВС РФ указывает, что если заявитель в обращении ошибся в суммах основного долга, неустойки, но корректно указал спор и предложил его урегулировать, то досудебный порядок тоже считается соблюденным.

В случае передачи прав или обязанностей в рамках спора другому лицу повторное соблюдение досудебного порядка не требуется, если не изменилась подсудность (спор, ранее подлежавший рассмотрению в суде общей юрисдикции, стал подсуден арбитражному суду и наоборот, указано в документе). Например, если по спору с ответчиком-организацией гражданин уступил права другому юрлицу, то последнее до обращения в арбитражный суд должно соблюсти обязательный досудебный порядок. А в ситуации, когда досудебный порядок урегулирования спора соблюден первоначальным кредитором до уведомления должника о состоявшейся уступке права, повторное соблюдение такого порядка цессионарием не требуется.

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