Питьевую воду начали раздавать на железнодорожных станциях Подмосковья

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Раздача питьевой воды организована из-за жары на вокзалах, а также на ряде железнодорожных станций в Подмосковье, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

"С 22 по 27 июня сотрудники компании бесплатно будут предлагать пассажирам в часы пик питьевую воду из-за жаркой погоды", - говорится в сообщении.

Раздача воды проходит на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, где курсируют поезда компании, а также на станциях: Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородская.

По прогнозу синоптиков, во вторник температура воздуха в Москве может приблизиться к отметке 35 градусов.

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