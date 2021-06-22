Брачный аферист из Африки получил в Туле 2,5 года колонии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Тулы вынес приговор гражданину Нигерии, обвиняемому в мошенничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

"Подсудимый приговорен к 2 годам 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала Дячук.

По ее данным, весной прошлого года брачный аферист на сайте знакомств вступил в переписку с 46-летней жительницей Тулы. Он представился иностранным военным, выполняющим международную миссию в Афганистане. Через некоторое время мужчина предложил даме руку и сердце. На протяжении месяца пара общалась в мессенджере на английском языке через онлайн-переводчик.

Мошенник сообщил, что скоро собирается демобилизоваться, и за время службы у него набралась крупная сумма денег в иностранной валюте. Он предложил женщине помочь ему переправить деньги в Россию.

Позже по электронной почте с зарубежного домена женщине поступили инструкции, как она должна получить деньги. Для этого якобы было необходимо финансово отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту с денежными средствами.

Женщина взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму около 1,2 млн рублей. После этого "жених" прекратил с ней общение. Тулячка, поняв, что стала жертвой брачной аферы, обратилась в полицию.

Уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Брачный аферист был задержан в июне прошлого года в Москве. Выяснилось, что он не имеет никакого отношения к военной службе, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию.