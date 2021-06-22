Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 160+298 791

В Петербурге пресекли канал международной контрабанды бронешлемов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Таможенники аэропорта Пулково (Петербург) пресекли незаконные поставки бронешлемов за рубеж. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Контрабанду отправляли международными почтовыми отправлениями.

По документам товар значился как каска для страйкбола. В действительности, по данным СЗТУ, в почтовых отправлениях перемещали бронешлем "К6-3", который, по заключению специалиста, пригоден для защиты человека от пуль пистолетов ТТ и Макарова.

Эти бронешлемы подпадают под действие п. 8.1.6 раздела 4 Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники. В их отношении осуществляется экспортный контроль.

"Граждане разработали схему. (...) Чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов к своей незаконной деятельности, уезжали за пределы Северо-Западного региона", - отмечают в СЗТУ.

Оперативникам удалось установить пять эпизодов такой контрабанды, в том числе в Московской области. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Пулковской таможни, задержаны двое предполагаемых организаторов нелегальных отправлений.

Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда изделий, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Петербург

Новости

Сотрудница АЛРОСА, укравшая алмазы на 700 млн рублей, получила 9 лет

Сотрудница АЛРОСА, укравшая алмазы на 700 млн рублей, получила 9 лет
Пандемия коронавируса

Свердловская область введет обязательную вакцинацию от коронавируса

В Петербурге побит температурный рекорд 1917 года

Пандемия коронавируса

В российской армии сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу

В российской армии сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу

Участники ЕГЭ-2021 справились с математикой и физикой лучше предшественников

Пандемия коронавируса

Кремль прокомментировал заявление о дискриминации непривитых россиян

"Прямая линия" с Путиным в этом году будет "высокотехнологичной"

"Прямая линия" с Путиным в этом году будет "высокотехнологичной"

НКО "Лаборатория социальных наук" объявлена в РФ иноагентом

В России зарегистрировали еще 16,7 тыс. случаев COVID-19

В России зарегистрировали еще 16,7 тыс. случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил о необходимости вакцинации студентов

Мурашко заявил о необходимости вакцинации студентов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');