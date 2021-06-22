В Петербурге пресекли канал международной контрабанды бронешлемов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Таможенники аэропорта Пулково (Петербург) пресекли незаконные поставки бронешлемов за рубеж. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Контрабанду отправляли международными почтовыми отправлениями.

По документам товар значился как каска для страйкбола. В действительности, по данным СЗТУ, в почтовых отправлениях перемещали бронешлем "К6-3", который, по заключению специалиста, пригоден для защиты человека от пуль пистолетов ТТ и Макарова.

Эти бронешлемы подпадают под действие п. 8.1.6 раздела 4 Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники. В их отношении осуществляется экспортный контроль.

"Граждане разработали схему. (...) Чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов к своей незаконной деятельности, уезжали за пределы Северо-Западного региона", - отмечают в СЗТУ.

Оперативникам удалось установить пять эпизодов такой контрабанды, в том числе в Московской области. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Пулковской таможни, задержаны двое предполагаемых организаторов нелегальных отправлений.

Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда изделий, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору).