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Росреестр опроверг сообщения о риске лишиться земельных участков в 2022 году

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Росреестр не подтверждает информацию о возможном изъятии земельных участков у дачников с 1 марта 2022 года, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что дачники, земельным участкам которых присвоен "временный" статус в связи с изменениями в законе "О государственной регистрации", якобы могут лишиться своих участков, если они не зарегистрируют права до 1 марта 2022 года. Речь идет о нормах закона, которые действуют с 1 января 2017 года.

"Для владельцев земли не вводятся никакие новые основания для изъятия земельных участков, в том числе с 1 марта 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что "временный" статус не присваивается участкам с 1 января 2017 года. До этого, с 1 марта 2008 года, он присваивался новым участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, но не прошедшим до конца процедуру регистрации права, и действовал в течение пяти лет. В ведомстве отметили, что если за это время владелец так и не зарегистрировал права на участок, ему дают статус "аннулированный", а запись о таком объекте в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) становится архивной.

"Таким образом, с кадастрового учета снимаются земельные участки, на которые не была осуществлена государственная регистрация права. Однако это не означает, что участок будет изъят", - подчеркнули в Росреестре.

В ведомстве добавили, что для этого должны быть серьезные основания, например, если в суде доказан случай грубого нарушения использования земли или с согласия правообладателя. Там отметили, что присвоение сведениям о земельном участке статуса "архивные" не препятствует проведению в дальнейшем кадастровых работ для оформления прав на этот участок.

Росреестр

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