Часть "синей" ветки метро Петербурга временно не доступна для пассажиров
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пробой кабеля произошел на "синей" ветке петербургского метро в тоннеле станции "Парнас", сообщил вице-губернатор Максим Соколов.
"В тоннеле станции "Парнас" произошел пробой кабеля. Поезда ходят от "Купчино" до "Удельной". Станция "Парнас" закрыта на вход и выход", - написал он во "Вконтакте".
Власти Петербурга усилили наземный общественный транспорт в районе станций метро "Проспект Просвещения" и "Удельная".