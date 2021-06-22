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Часть "синей" ветки метро Петербурга временно не доступна для пассажиров

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пробой кабеля произошел на "синей" ветке петербургского метро в тоннеле станции "Парнас", сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

"В тоннеле станции "Парнас" произошел пробой кабеля. Поезда ходят от "Купчино" до "Удельной". Станция "Парнас" закрыта на вход и выход", - написал он во "Вконтакте".

Власти Петербурга усилили наземный общественный транспорт в районе станций метро "Проспект Просвещения" и "Удельная".

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