Совет Федерации расширил границы Петербурга

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду утвердил изменение границы Санкт-Петербурга в связи с созданием искусственных земельных участков в акватории Финского залива.

Согласно Земельному кодексу РФ, изменения границ городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя утверждаются решением Совета Федерации

Как отмечается в сопроводительных материалах к данному вопросу, законом Санкт-Петербурга от 2005 года о генеральном плане города предусматривается расширение его территории за счет намыва земли в акватории Финского залива, находящейся в федеральной собственности.

Для рассмотрения вопроса об утверждении изменения границы города в Совет Федерации было направлено обращение Законодательного собрания и губернатора Санкт-Петербурга. Необходимость изменения границы вызвана созданием трех искусственных земельных участков в акватории Финского залива общей площадью 1 353 509 кв. метров.

Речь идет о таких территориях, как Южная дорога, участок 21 (Невская губа Финского залива (Балтийское море) в районе западной части Крестовского острова), юго-западная часть акватории Невской губы Финского залива Балтийского моря, юго-западная часть Невской губы Финского залива Балтийского моря восточнее Дамбы 1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Указанные земельные участки отнесены к категории "земли населенных пунктов" и предназначены для размещения объектов внешнего водного транспорта и внутригородского транспорта (пассажирского и грузового), интегрированных в инфраструктуру Петербурга, говорится в материалах.

Изменение границы Санкт-Петербурга не повлечет за собой изменение границ Ленинградской области.