Экс-заместитель белгородского губернатора стал фигурантом уголовного дела

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"В связи с получением информации от СКР о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Белгородской области - начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева сообщаем, что трудовые отношения с ним были ранее прекращены", - говорится в релизе.

По информации пресс-службы, к деятельности курируемого Глаголевым строительного сектора имелись многочисленные претензии. "Вопросы у руководства региона вызывали качество и темпы работ на важных социальных объектах, возводимых в области, в том числе в рамках национальных проектов", - отмечается в комментарии облправительства.

В пресс-службе регионального СУ СКР подробности уголовного дела "Интерфаксу" не уточнили, поскольку оно находится в ведении центрального аппарата СК.

Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил Глаголева от исполнения обязанностей в связи с неудовлетворительным выполнением работ на некоторых объектах региона. 7 июня он сообщил, что по поводу объектов, строительство которых курировал Глаголев, ведутся проверки, материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Глаголев был назначен на должность заместителя губернатора Белгородской области - начальника департамента строительства и транспорта 21 апреля 2016 года. До этого, с ноября 2013 года, он возглавлял комитет строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района, с января 2016 года переведен на должность заместителя главы администрации Белгородского района - руководителя комитета по строительству. В марте 2016 года был назначен на должность первого заместителя начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области.