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Жительница Тульской области бросилась с ножом на фельдшера

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы Тульской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, угрожавшей убийством фельдшеру скорой помощи.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СКР по региону Зинаида Каминская, 64-летняя жительница Арсеньевского района стала подозреваемой по ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей). Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Утром 21 июня в один из домов деревни Сычевка Арсеньевского района прибыла бригада скорой по вызову к престарелой женщине по поводу травмы. После осмотра ее было предложено госпитализировать.

В ответ на это ее подвыпившая родственница схватила нож и замахнулась на фельдшера, угрожая убить. Когда на место происшествия прибыл начальник отделения полиции "Арсеньевское", неадекватная родственница стала оскорблять полицейского.

Сама престарелая женщина госпитализирована. У нее также выявлена коронавирусная инфекция.

Тульская область коронавирус

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