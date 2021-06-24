Экс-главу иркутского поселения осудили по делу о трате бюджетных денег

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Суд в Иркутской области вынес приговор бывшей главе Лесогорского муниципального образования, признав ее виновной в превышении полномочий, сообщило в четверг следственное управление СКР по региону.

Установлено, что в 2014 году подсудимая подписала акты приемки выполненных в полном объеме работ по строительству корта на сумму более 4 млн рублей.

"Однако подрядчиком корт не был построен, работы по муниципальному контракту выполнены частично. На основании подписанных актов подрядчику необоснованно перечислены средства бюджета муниципального образования на сумму около 1,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Обвиняемая признана виновной по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, лишив права занимать определенные должности два года, сообщила прокуратура региона.

Кроме того, по иску прокурора с осужденной взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме.