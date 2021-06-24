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"Госконцерт" упразднен

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Столичное управление Росимущества ликвидировало Федеральное государственное унитарное предприятие "Госконцерт", признанное в октябре 2018 года банкротом, следует из базы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", "Госконцерт" ликвидирован распоряжением Росимущества от 7 апреля 2021 года.

В октябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению компании "ФПМ - Консалтинг" признал Федеральное государственное унитарное предприятие "Госконцерт" банкротом.

"Госконцерт" был образован в 1956 году на базе Гастрольбюро СССР. Его основной задачей было проведение гастролей советских артистов за границей и зарубежных певцов и исполнителей в СССР. "Госконцерт" также занимался организацией фестивалей, конкурсов, концертов, проведением конференций, симпозиумов, культурно-политических мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и историческим событиям.

Росимущество Госконцерт

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