Грабитель в Новосибирске оказался полицейским

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в грабеже, сообщает управление СКР по региону.

По версии следствия, ночью 20 июня на улице в Кировском районе города неизвестный мужчина, используя газовый баллончик, силой забрал у потерпевшего 4,9 тыс. рублей и банковскую карту. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле.

Было установлено, что преступление совершено сотрудником полиции. Он был допрошен в качестве подозреваемого следователем регионального следственного управления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону журналистам сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

"В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе.