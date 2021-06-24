Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:19Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 550+437 255

Грабитель в Новосибирске оказался полицейским

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в грабеже, сообщает управление СКР по региону.

По версии следствия, ночью 20 июня на улице в Кировском районе города неизвестный мужчина, используя газовый баллончик, силой забрал у потерпевшего 4,9 тыс. рублей и банковскую карту. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле.

Было установлено, что преступление совершено сотрудником полиции. Он был допрошен в качестве подозреваемого следователем регионального следственного управления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону журналистам сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

"В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе.

Новосибирск

Новости

Лётный директор S7 арестован за вымогательство взятки

МИД РФ предупредил о возможных последствиях ЧП с британским эсминцем

С 1 августа отели Кубани будут принимать только туристов с прививкой

С 1 августа отели Кубани будут принимать только туристов с прививкой
Пандемия коронавируса

Матвиенко спрогнозировала улучшение ситуации с COVID в РФ к октябрю

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в его работе в России

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

"Госконцерт" упразднен

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');