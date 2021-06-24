Свердловскому депутату, случайно застрелившему человека, ограничили свободу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Суд в Серове (Свердловская область) признал виновным в причинении смерти по неосторожности депутата Законодательного собрания области Александра Коркина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год. И в качестве компенсации морального вреда матери и супруге погибшего с осужденного взыскано по 500 тыс. рублей.

По версии следствия, 5 сентября 2019 года Коркин, находясь в моторной лодке на реке Лозьва в Свердловской области, случайно выстрелил в пассажира из охотничьего ружья ИЖ-43. От полученного ранения тот скончался 8 февраля 2020 года в больнице Карпинска.

Депутату было предъявлено обвинение по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).