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Гидростроитель и политический деятель Юрий Севенард умер от COVID-19

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Гидростроитель и политический деятель Юрий Севенард умер в подмосковной больнице на 87-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" в четверг его сын, писатель Константин Севенард.

"Отец скоропостижно скончался в больнице в подмосковном Одинцово. Госпитализировали с коронавирусом", - сказал Севенард.

Собеседник агентства добавил, что прощание и похороны пройдут в субботу в 11:00 в городе Заволжье Нижегородской области. Гидростроителя похоронят рядом с родителями.

Инженер-гидротехник Юрий Севенард родился 29 июня 1935 года в Казахстане в семье гидростроителя Константина Севенарда (1906-2005) и Целины Кшесинской (1911-1959), племянницы балерины Матильды Кшесинской. Принимал участие в строительстве Красноярской ГЭС, руководил работами по возведению Асуанского гидроузла на реке Нил в Египте, Нурекской ГЭС на реке Вахш в Таджикистане, комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений и др. Является автором 15 изобретений в гидротехническом строительстве.

В советское время Севенард – член КПСС; в период работы в Средней Азии избирался членом бюро Нурекского горкома коммунистической партии Таджикистана и в ревизионную комиссию центрального комитета партии; был членом Ленинградского обкома КПСС. В постсоветский период – член КПРФ, депутат Государственной думы РФ I-II созывов, участвовал в выборах мэра Петербурга.

В преклонные годы работал президентом ЗАО "Комплексная гидростроительная компания "Севенард" и техническим директором ОАО "Энергостроительный комплекс ЕЭС" (одно из подразделений холдинга "РусГидро") в Москве.

Юрий Севенард коронавирус

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