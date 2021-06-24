В Перми подросток зарезал 13-летнего ребенка

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Перми задержали 17-летнего подростка, который подозревается в нападении с ножом на 13-летнего мальчика, скончавшегося впоследствии в больнице. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России по региону в четверг.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером в среду. 17-летний подозреваемый из-за личной неприязни напал с ножом на 13-летнего мальчика. Его доставили в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, вечером он скончался.

Изначально следователи возбудили дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), однако позже переквалифицировали статью. Во время рассмотрения ходатайства об аресте в суде ему будет предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), отмечается в сообщении.