Житель Тулы получил шесть лет колонии за кражу у банка 95 млн рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Советский районный суд Тулы вынес приговор местному жителю, обвиняемому в краже у банка более 95 млн рублей.

Подсудимый получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщила "Интерфаксу" старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.

В 2020 году в течение суток, используя техническую ошибку в программном обеспечении при проведении банком транзакций, подсудимый провел 220 операций по зачислению на банковскую карту, открытую на его имя в филиале банка, денежных средств, принадлежащих финорганизации.

Затем он совершил сделки по приобретению недвижимости и многочисленные финансовые операции с денежными средствами банка. Сумма ущерба составила 95,2 млн рублей.

Обвинительный приговор в суде был вынесен по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета, в особо крупном размере). Первоначально подсудимый обвинялся также по части 2 статьи 174.1 УК РФ, пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном и особо крупном размере).

В настоящее время он возместил банку около 40 млн рублей.

В областном управлении Судебного департамента агентству сообщили, что судом также удовлетворен гражданский иск банка. С подсудимого взыскано 56 млн рублей. Также наложен арест на принадлежащее ему имущество.