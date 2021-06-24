ФТС возбудила дело против IKEA за недоплату пошлин на 1 млрд рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ возбудила административное дело против российского подразделения IKEA, пишет Bloomberg.

Ритейлер обвиняется в том, что с 2017 по 2020 годы занижал суммы лицензионных сборов в декларациях и предоставлял ложные оценки стоимости. Сумма недоплаченных таможенных платежей оценивается в 1 млрд рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в ФТС, в настоящее время в отношении ООО "ИКЕА Торг" завершена таможенная проверка.

"Говорить о сути и сумме претензий к компании со стороны российской таможни считаем некорректным, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 356 ТК ЕАЭС информация, полученная таможенными органами при проведении таможенного контроля, используется исключительно для выполнения возложенных на них задач и функций. Данная информация также относится к категории коммерческой тайны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ООО "ИКЕА Торг" "Интерфаксу" подтвердили, что получили акт камеральной таможенной проверки, но не согласны со сделанными выводами.

"Компания-импортер не согласна с предварительными выводами таможенного органа и воспользовалась своим правом на подачу возражений. В настоящее время мы ожидаем, что таможенным органом будет дана полная и объективная оценка доводов ООО "ИКЕА Торг", основанная на требованиях действующего законодательства", - сказали в пресс-службе.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега". Компания с 2011 года не открывала новые магазины своего классического формата, занимаясь реконструкцией торговых центров. С 2018 года IKEA начала открывать в РФ небольшие дизайн-студии, а с 2019 года – магазины городского формата.

Как сообщалось, в 2020 финансовом году (закончился 31 августа) российские магазины IKEA посетили 47 млн человек, из-за локдауна этот показатель упал почти на 30% (67 млн человек годом ранее). Во время локдауна основным каналом продаж ритейлера стал онлайн-магазин. В результате доля онлайн-продаж выросла до 20% от оборота с 12% до пандемии.