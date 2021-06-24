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Контрактник погиб на полигоне под Воронежем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Воронежский гарнизон вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы, найденного мертвым на полигоне "Погоново" в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении стрельб на полигоне. Стрельбы проходили в ходе плановых занятий по боевой подготовке, говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Воронеж

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