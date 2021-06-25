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Воровавшие надгробия участники ОПГ предстанут перед судом в Новосибирске

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2014 году шесть новосибирцев объединились в организованную преступную группу во главе с двумя братьями. В ходе следствия установлены и доказаны обстоятельства совершения 16 преступлений: 13 краж, два хищения оружия и боеприпасов и одно мошенничество.

"Одним из эпизодов преступной деятельности преступной группы является хищение из торгового павильона ритуальной продукции, а именно 14 гранитных памятников на общую сумму более 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Всего в результате совершения преступлений причинен ущерб гражданам и организациям на общую сумму более 7,5 млн рублей.

Преступная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками полиции в 2019 году.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

Новосибирск

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