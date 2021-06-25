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В Челябинске осудили грабителей, напавших на пенсионерку с коробкой денег

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Челябинска вынес приговор двум местным жителям, которые напали на престарелую женщину и отобрали у нее более 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

По данным ведомства, двое ранее судимых мужчин, 31 и 37 лет, узнали от родственницы одного из них, что ее знакомая пенсионерка скопила большую сумму денег. Но, не доверяя близким, она всегда возит их с собой на тележке в картонной коробке.

В ноябре 2020 года грабители напали на 80-летнюю женщину в подъезде ее дома. Один из них несколько раз ударил пенсионерку. Затем они отобрали коробку, в которой лежали 1 млн 847 тыс. рублей.

"Столь значительную сумму пенсионерка копила около 15 лет за счет своей пенсии и торговли. Она планировала купить квартиру", - поясняется в сообщении.

Суд признал обоих виновными по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в особо крупном размере).

С учетом не погашенной судимости по предыдущим приговорам, каждому назначено наказание по семь с половиной лет в колонии строгого режима, а также штрафы 100 тыс. и 80 тыс. рублей, соответственно.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с подсудимых почти 1 млн рублей, ранее порядка 800 тыс. у них были изъяты после задержания. Также они должны возместить 50 тыс. рублей в счет причиненного морального вреда.

Челябинск

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