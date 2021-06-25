СК опроверг связь девочки, погибшей в Липецкой области, с "группами смерти"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Смерть 15-летней девочки на железнодорожных путях в Липецкой области не связана с "группами смерти". Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

"Следственное управление опровергает появившуюся в СМИ информацию о причастности погибшей на железной дороге в Липецкой области девочки к так называемым "группам смерти" и убедительно просит не привлекать внимание общественности, в том числе и подростков, к этой тонкой теме, что может вызвать подражательный эффект", - сказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

Она также попросила СМИ использовать только официальные источники при освещении этой темы.

Ранее в пятницу на железнодорожных путях в Долгоруковском районе Липецкой области было обнаружено тело 15-летней девочки. В июне также в этом районе погибли еще двое детей. Тогда 15-летняя школьница перед смертью записала видео, в котором рассказала о "группе смерти". Через несколько дней на железной дороге погиб ее 16-летний знакомый.

19 июня в Ставропольском крае был задержан 19-летний житель Ессентуков. По данным следователей, он может быть причастен к созданию так называемых групп смерти. Были установлены два подростка, состоявшие в "группах смерти", которые, "выполняя изощренные задания задержанного", были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области.