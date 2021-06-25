Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 25.06В России 5 409 088+20 393В мире 179 999 388+403 837

Воркутинский прокурор получил 4,5 года за пьяное ДТП с пострадавшим

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Воркутинский городской суд признал бывшего воркутинского транспортного прокурора Алексея Абрамова виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения с причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Подсудимый вину не признал, однако ходатайствовал о снисхождении при назначении наказания. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также на 3 года он лишен права управлять транспортными средствами. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего на 500 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В Воркуте 19 сентября 2020 года 41-летний фигурант, будучи пьяным, проезжал на автомобиле Smart Passion по улице Ленина. Там он сбил 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Воркута Коми Алексей Абрамов

Новости

Военные РФ призвали Вашингтон и Лондон "не испытывать судьбу" в Черном море

В МИД заявили, что обмена списками заключенных между РФ и США не было

Пандемия коронавируса

ФАС и Роспотребнадзор будут следить за стоимостью ПЦР-тестов

ФАС и Роспотребнадзор будут следить за стоимостью ПЦР-тестов
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор проверяет данные о появлении в РФ заболевшего штаммом "дельта плюс"

Пандемия коронавируса

Обязательную вакцинацию с понедельника введут еще в восьми регионах РФ

Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" беременных

Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" беременных

Два МиГ-31К пролетели над Средиземным морем, где находится британский авианосец

Два МиГ-31К пролетели над Средиземным морем, где находится британский авианосец
Пандемия коронавируса

Лишь 0,5% россиян, получивших две дозы вакцины, заболели COVID-19

Жириновский и Слуцкий пойдут в Думу во главе списка ЛДПР

Жириновский и Слуцкий пойдут в Думу во главе списка ЛДПР

Россия начала процесс ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане

Россия начала процесс ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');