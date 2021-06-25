Воркутинский прокурор получил 4,5 года за пьяное ДТП с пострадавшим

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Воркутинский городской суд признал бывшего воркутинского транспортного прокурора Алексея Абрамова виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения с причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Подсудимый вину не признал, однако ходатайствовал о снисхождении при назначении наказания. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также на 3 года он лишен права управлять транспортными средствами. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего на 500 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В Воркуте 19 сентября 2020 года 41-летний фигурант, будучи пьяным, проезжал на автомобиле Smart Passion по улице Ленина. Там он сбил 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).