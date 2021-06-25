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Бывший самарский судья получил семь лет колонии за взятку

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшему судье Волжского районного суда Самарской области Михаилу Бурцеву, обвиняемому в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Бурцеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

Следствие и суд установили, что осенью 2019 года пристав-исполнитель передал судье 250 тыс. рублей в качестве "аванса" за вынесение решения об условно-досрочном освобождении осужденного (за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть - ИФ). Всего судья должен был получить 500 тыс. рублей.

Получив деньги, судья был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что посредник уже приговорен к трем годам лишения свободы, а тот, кто дал взятку, – к семи годам заключения.

Самарская область СКР

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