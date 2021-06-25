Двух крымчан заочно осудили на 8 лет за участие в НВФ на Украине

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя заочно приговорил двух жителей Крыма к восьми годам лишения свободы, признав виновными в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на Украине, сообщила пресс-служба суда в пятницу.

По данным суда, двое крымчан являются добровольными участниками НВФ "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", которое дислоцируется на территории Херсонской области Украины. Цель НВФ - "блокада полуострова Крыма со стороны украинской границы, а также насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, в том числе путем" вооруженной борьбы, направленной на отторжение Крыма от России.

Крымчане обвинялись по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем). Фигуранты находятся за пределами России, объявлены в международный розыск.

Срок основного наказания исчисляется с момента фактического задержания осужденных в России либо их экстрадиции на территорию РФ.

Помимо основного суд назначил двоим крымчанам дополнительное наказание - по одному году ограничения свободы.

Приговор в законную силу пока не вступил, может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховном суде Крыма.

По данным осведомленного источника "Интерфакса", речь идет о Назиме Енелееве и Акиме Гафарове.