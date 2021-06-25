В ЦВО до конца года создадут четыре воинских части и подразделения

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Несколько воинских частей будут сформированы до конца 2021 года в Центральном военном округе (ЦВО), сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"К концу года командованию военного округа предстоит сформировать и переформировать четыре воинские части и подразделения, передислоцировать одно соединение и расформировать одну воинскую часть", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ в пятницу.

По его словам, к исходу 2021 года ЦВО получит более тысячи двухсот единиц новой и модернизированной техники.

В частности, боевые возможности округа по уничтожению крылатых ракет и огневому поражению противника к концу года увеличат за счет перевооружения двух авиационных полков на самолеты Су-34М и МиГ-31БМ. По словам Шойгу, эти меры "значительно увеличит возможности округа по огневому поражению противника и борьбе с крылатыми ракетами на Центрально-Азиатском стратегическом направлении".

Министр также сообщил, что в этом году в округе "предусмотрено завершить очередные этапы строительства в шести военных городках и ввести в эксплуатацию 267 зданий и сооружений".

Шойгу отметил, что войска округа продолжают оказывать активную помощь субъектам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"В апреле подрывные работы в восьми регионах позволили предотвратить угрозу затопления 46 населенных пунктов, где проживает 230 тысяч человек. В Свердловской и Тюменской областях войска округа ликвидировали 26 очагов возгораний общей площадью более четырех с половиной тысяч гектаров, защитив от огня 46 населенных пунктов", - сказал Шойгу.

"Значительное внимание командование округа уделяет решению социальных вопросов семей военнослужащих. К исходу текущего года будут обеспечены служебным жильем 5 800 человек, а местами в детских садах и школах - 607 детей", - сказал министр обороны.

В заключение он подчеркнул, что в округе эффективно реализуют меры по борьбе с коронавирусом, и это "позволяет проводить запланированные мероприятия в полном объеме".