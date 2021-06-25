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"Почта России" сочла, что механизм фиксации данных отправителей посылок надо доработать

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Механизм реализации требований по обязательной фиксации данных отправителей почтовых посылок, которые сейчас прорабатываются властями, нуждается в доработке, считают в "Почте России".

Ранее в пятницу глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что ведется работа по изменению правил оказания услуг почтовой связи в части закрепления обязанности по фиксации данных отправителей. Он пояснил, что новый порядок создаст условия для более оперативного установления личностей в рамках расследования дел, связанных со сбытом запрещенных веществ.

"Механизм реализации такой меры ещё нуждается в проработке", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Почты России".

В компании отметили, что сейчас все отправители посылок должны указывать свое имя, адрес и контактный телефон, но при этом у почтовых отделений по закону нет обязательств проверять эти сведения.

"Мы периодически получаем запросы от правоохранительных органов на идентификацию отправителей посылок. Это происходит в случаях, когда МВД проводит расследование по поводу отправки запрещенных предметов или веществ почтой", - добавили в "Почте России".

Почта России

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