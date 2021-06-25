Задержан скрывавшийся 18 лет предполагаемый убийца из КБР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали мужчину, с 2002 года находившегося в розыске за убийство полковника налоговой полиции (ведомство упразднено в 2003 году), сообщил в пятницу "Интерфаксу" старший помощник руководителя управления Следственного комитета по КБР Мурат Багов.

Барасби Шхагапсоев был убит в апреле 2002 года в Нальчике. В ходе конфликта, перешедшего в драку, его ранили ножом, а затем вывезли в район садоводческого товарищества, где нанесли еще несколько ножевых ранений, от которых он умер.

По данным управления СКР по КБР, в июле 2002 году суд изменил обвиняемому в этом преступлении меру пресечения на подписку о невыезде, после чего мужчина уехал из России и скрылся от следствия.

Сейчас обвиняемый, который скрывался 18 лет, доставлен в Кабардино-Балкарию, расследование уголовного дела возобновлено.