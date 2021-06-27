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Две заключенные погибли в колонии Ивановской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после гибели двух заключенных, отбывавших наказание в исправительном учреждении в Кинешме Ивановской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, накануне днем две осужденные женщины, отбывающие наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ивановской области, работали на очистке канализационных каналов колодца на территории учреждения.

Из-за выделения неустановленного вещества в колодце эти две женщины, а также пришедшие на помощь осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны получили отравление. Работавшие осужденные скончались на месте, а попытавшиеся им помочь были госпитализированы.

Следствие полагает, что отравление стало возможным из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками учреждения, отсутствия должного контроля работ, отсутствия средств индивидуальной защиты.

Ивановская область УФСИН ИК-3

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