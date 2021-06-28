Анархист задержан в Крыму за подготовку подрыва моста

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Севастополе местного жителя-химика анархистских взглядов, готовившего устройство для подрыва моста в период выборов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержан 22-летний Иван Карташов. При обыске у него изъято три различных взрывчатых вещества общей массой более 100 грамм и порох", - сказал собеседник агентства.

По его утверждению, Карташов, "обладая знаниями в области химии, разработал план взрыва железнодорожного моста через реку Черная в городе Инкерман в сентябре 2021 года (во время подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы)". "Задержанный придерживается идей анархизма, желает смерти представителям власти, интересуется "скулшутингом" (убийства в школьных учреждениях - ИФ)", - заявил источник.

Он сообщил, что в отношении Карташова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он направлен на психиатрическую экспертизу.

На учете в психо-неврологическом диспансере Карташов не состоит, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (подготовка теракта).

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.