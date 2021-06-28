Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:16Заразились
на 28.06В России 5 472 941+21 650В мире 181 093 400+309 453

Анархист задержан в Крыму за подготовку подрыва моста

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Севастополе местного жителя-химика анархистских взглядов, готовившего устройство для подрыва моста в период выборов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержан 22-летний Иван Карташов. При обыске у него изъято три различных взрывчатых вещества общей массой более 100 грамм и порох", - сказал собеседник агентства.

По его утверждению, Карташов, "обладая знаниями в области химии, разработал план взрыва железнодорожного моста через реку Черная в городе Инкерман в сентябре 2021 года (во время подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы)". "Задержанный придерживается идей анархизма, желает смерти представителям власти, интересуется "скулшутингом" (убийства в школьных учреждениях - ИФ)", - заявил источник.

Он сообщил, что в отношении Карташова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он направлен на психиатрическую экспертизу.

На учете в психо-неврологическом диспансере Карташов не состоит, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (подготовка теракта).

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Севастополь Крым

Новости
Пандемия коронавируса

Москалькова сочла оправданным отстранение от работы непривитых сотрудников

Москалькова сочла оправданным отстранение от работы непривитых сотрудников
Пандемия коронавируса

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Смоленской области

Песков заявил, что "Алые паруса" прошли с учетом рекомендаций властей Петербурга

Песков заявил, что "Алые паруса" прошли с учетом рекомендаций властей Петербурга

В РФ не принимали решений о компенсации бизнесу оплаты труда персонала при локдауне

Набиуллина заявила, что доллар останется частью международных резервов РФ

Набиуллина заявила, что доллар останется частью международных резервов РФ
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 21,6 тыс. новых заражений COVID-19

В России за сутки выявлено более 21,6 тыс. новых заражений COVID-19
Пандемия коронавируса

Обязательная вакцинация введена в Тамбовской области

ФАС начала проверку роста цен на ПЦР-тесты

Пандемия коронавируса

Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Забайкалье

Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Забайкалье

В Хакасии работников сферы услуг и торговли обязали привиться от COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');