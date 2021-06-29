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Суд отклонил иски на 11 млрд рублей к Хатангскому морскому порту

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края отказал ООО "Нева-транспорт-трейдинг" (НТТ, Санкт-Петербург) и ООО "Страховая компания "Независимая страховая группа" (НСГ) в исках о взыскании с АО "Хатангский морской торговый порт" (ХМТП) убытков в размере 5,56 млрд рублей и 5,62 млрд рублей соответственно.

Решения искам были приняты 28 июня.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" не смогли оперативно прокомментировать содержание иска НТТ. Также представитель суда отметил, что иск Независимой страховой группы к порту рассмотрен в закрытом заседании, в связи с чем "узнать мотивы решения суда не представляется возможным".

НСГ и НТТ направили иски к порту в январе 2021 года. В марте НТТ подал иск повторно, после того, как суд его вернул из-за отсутствия документов, которые подтверждали бы право заявителя на отсрочку уплаты государственной пошлины.

Все названные компании наряду с АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей и ООО "Балтик Транс-Порт" фигурируют в ряде судебных разбирательств, связанных с транспортировкой систем ПВО С-400 "Триумф" из порта Усть-Луга в Китай в декабре 2017 года. Как сообщалось, судно, перевозившее С-400, попало в шторм в районе пролива Ла-Манш и оборудование было повреждено.

В середине июня, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал НТТ в иске о взыскании с АО "Морской торговый порт Усть-Луга" 5,36 млрд рублей убытков по договору перевалки экспортного груза "Рособоронэкспорта" на теплоход "Никифор Бегичев", подписанному в 2014 году. Как отмечалось, в ходе транспортировки в порт Синьган (Китай) произошло смещение и повреждение груза, находившегося в твиндеке судна.

Суд посчитал, что оснований для возложения на ответчика ответственности за повреждение груза нет: он был закреплен в соответствии с условиями договора, дефектов крепежа выявлено не было. Кроме того, суд согласился с доводами порта о том, что НТТ пропустил срок исковой давности, поскольку повреждение груза было обнаружено еще в январе 2018 года (тем самым срок исковой давности истек в январе 2019 года - ИФ).

НТТ подал иск к морпорту Усть-Луга в связи с отказом последнего возместить убытки. До этого, в марте 2020 года, Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с НТТ в пользу НСГ сумму выплаченного страхового возмещения за ущерб, причиненный "Рособоронэкспорту" повреждением груза, - 5,36 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в июле 2020 года по собственному заявлению НТТ в отношении компании открыта процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев - до 2 января 2021 года. В январе этого года процедура была продлена по ходатайству конкурсного управляющего в связи с незавершенностью работы по формированию конкурсной массы должника и реестра требований кредиторов. Суд рассмотрит отчет по результатам конкурсного производства 29 июня.

НТТ - морское агентство. Компания специализировалась на вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Среди других видов деятельности компании - оказание маневровых услуг судами заграничного и каботажного плавания, буксировка и маневровые услуги на внутренних водных путях, снабженческое и обследовательское обслуживание судов. Владелец НТТ - Сергей Морозов.

АО "Хатангский морской торговый порт" осуществляет морские и речные перевозки внутри России и за рубежом. По данным сайта компании, ХМТП владеет 32 единицами сухогрузного и танкерного флота. В число ключевых направлений деятельности порта входит транспортировка грузов по Северному морскому пути в районы Крайнего Севера. Маршруты международных перевозок включают в себя бассейны Средиземного и Черного морей, морей Западной Европы, а также Дальнего Востока.

Согласно отчетности компании, акционерами ХМТП являются Дмитрий Ким, Сергей Зверев и кипрская компания Pronexco Holdings Ltd (каждый владеет по 33,33% акций).

Красноярский арбитраж Хатангаа ХМТП НСГ НТТ С-400 Китай Усть-Луга Рособоронэкспорт

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