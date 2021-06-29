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Пассажир рейса Магадан - Новосибирск скончался в салоне самолета

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пассажир умер в самолете в аэропорту Магадана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина, уроженец Средней Азии, скончался в салоне самолета. Причины устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, самолет готовился выполнять рейс Магадан - Новосибирск, однако не успел подняться в воздух.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу подтвердили смерть пассажира.

"При посадке пассажиру стало плохо, он скончался в самолете. Проводится проверка", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным онлайн-табло аэропорта "Магадан", самолет, выполнявший рейс в Новосибирск, вылетел на полтора часа позже запланированного.

Магадан МВД Новосибирск

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