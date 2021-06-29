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Теплоход с детьми сел на мель в центре Петербурга

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Проверка начата в связи с тем, что в центре Петербурга на мель село прогулочное судно "Моя мечта", большинство пассажиров которого были несовершеннолетними, сообщает во вторник пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По сообщению судоводителя, причиной происшествия является отказ двигателя судна", - уточняется в сообщении. Судовладелец и капитан вызваны в прокуратуру для дачи объяснений.

Надзорное ведомство проверит соблюдение прав несовершеннолетних пассажиров и безопасность при эксплуатации водного транспорта.

Во вторник около 4:30 прогулочный теплоход "Моя мечта" типа "Москва-10" (судовладелец ООО "Минхерц и Компания"), на борту которого находились 85 человек, 63 из которых - несовершеннолетние, сел на мель в акватории Невы напротив дома 42 на Смольной набережной Петербурга. Пассажиры были эвакуированы. Около 6:00 судно сняли с мели, помех судоходству нет.

Петербург Нева

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