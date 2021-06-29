ЕСПЧ спустя 16 лет присудил по 7,5 тыс. евро трем осужденным лимоновцам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека признал нарушенным право на свободу мнения в отношении троих участников запрещенной в РФ "Национал-большевистской партии" (НБП), осужденным за вторжение в 2004 году в Минздрав России.

"Спустя 16 лет ЕСПЧ признал, что в отношении Сергея Ежова, Олега Беспалова и Григория Тишина была нарушена статья 10 Конвенции по защите прав человека (право на свободу выражения мнения). Суд назначил каждому из них компенсацию в размере 7,5 тысяч евро", - сообщил "Интерфаксу" их адвокат Дмитрий Аграновский.

2 августа 2004 года национал-большевики провели несанкционированную акцию в министерстве здравоохранения и социального развития. В частности, был захвачен кабинет занимавшего тогда пост министра Михаила Зурабова. "Лимоновцы" протестовали против принятия законопроекта о замене льгот денежными компенсациями.

Как установлено следствием и судом, около 20 молодых людей вторглись в здание министерства здравоохранения и заняли ряд служебных помещений. По данным следствия, с помощью заранее подготовленных и принесенных строительных пистолетов и металлической арматуры участники акции заблокировали двери захваченных помещений, взрывали и выкидывали из окон на улицу петарды.

Тверской суд Москвы в конце 2004 года приговорил "лимоновцев" к пяти годам лишения свободы каждого. Весной 2005 года Мосгорсуд снизил сроки наказания Ежову и Тишину до 2,5 лет, а Беспалову до 3 лет колонии.

19 апреля 2007 года Мосгорсуд признал НБП экстремистской организацией, Верховный суд РФ признал это решение законным. Оппозиционер Эдуард Лимонов несколько раз пытался добиться пересмотра решения суда, однако все было безрезультатно.