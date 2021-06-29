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Песков пообещал высокотехнологичный формат "Прямой линии" с Путиным

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Высокотехнологичный формат "Прямой линии" с президентом РФ позволит избежать нарушения санитарно-эпидемиологических требований, связанных с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он заявил, что гражданам доступны всевозможные форматы доставки обращений главе государства, которые не требуют посещения каких-то специальных мест или отправки к ним съемочных групп.

По словам Пескова, ожидается, что к концу передачи количество обращений граждан может превысить миллион.

"Да. Как правило за миллион по завершению программы мы выходим, потому что во время программы продолжают поступать и обрабатываться звонки и видеообращения, и СМС. Вся эта система работает до завершения программы. Активность граждан очень высокая традиционно", - сообщил он.

По его словам, после завершения передачи работа с обращениями продолжается. А некоторые вопросы прорабатываются еще при подготовке к "Прямой линии". В частности, губернаторы получают специальные подборки по своим регионам.

Пескова также спросили, закладываются ли заранее в бюджет средства, которые после передачи идут на реализацию обращений граждан.

"Они не могут заранее закладываться. Это невозможно. Потом ОНФ, волонтеры и администрация президента многие просьбы доводят до регионов. Это может быть ремонт поликлиники, который годами не выполнялся, или ремонт дороги, или строительство дороги", - заявил представитель Кремля.

"Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 30 июня.

Дмитрий Песков Владимир Путин Прямая линия

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