В Бийске 136 домов остались без газа из-за отсутствия документов на газопровод

Строители не зарегистрировали готовый газопровод должным образом и пропали

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти Алтайского края ищут владельца газопровода, который построил систему для обслуживания жилья в Бийске, но не оформил на нее документы. По требованию Ростехнадзора газопровод отключили, и 136 домов в Бийске остались без газа, сообщили в краевом Министерстве строительства.

"В 2016 году омский подрядчик "Центргазсервис-инвест" построил на деньги жителей газопровод, но до конца его не оформил. Нарушены требования безопасности, в связи с чем по инициативе Ростехнадзора в пятницу было решение суда и газ отключили", - объяснил "Интерфаксу" через пресс-службу министр строительства Алтайского края Иван Гилев.

Как уточнил замруководителя министерства Евгений Григоренко, газопровод был построен организацией по всем нормам, но застройщик не оформил документы на готовый объект.

"Это, к сожалению, создало ситуацию, когда объект оказался незарегистрированным в реестре опасных производственных объектов. В связи с чем Ростехнадзор вынес предписание и через суд обязал эксплуатирующую организацию - "Газпром газораспределение Барнаул" - объект остановить", - объяснил чиновник.

По его словам, регион впервые сталкивается с такой ситуацией. Минстрой ищет представителей владельца газопровода - "Центргазсервис-инвеста", но компания не выходит на связь.

"Сегодня основная проблема - найти собственника, чтобы он вышел на обратную связь, соответствующим образом зарегистрировал объект, заключил договор аренды или иной договор определения права собственности", - добавил замминистра.

Губернатор Виктор Томенко поручил министерству "в максимально короткие сроки разобраться" в ситуации.

В ведомстве даже не представляют, как скоро удастся урегулировать проблему. Там добавили, что проблема связана именно с оформлением документов, а не с промышленной безопасностью объекта.

По словам Григоренко, до решения суда Минстрой и мэрия Бийска не получали претензий Ростехнадзора к остановленному газопроводу.

Все 136 домов, оставшихся без газа, находятся в частном секторе наукограда.

Связаться с "Центргазсервис-инвест" на данный момент "Интерфаксу" не удалось. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем и директором компании является Денис Веремьев. ООО было создано в 2013 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей и основным видом деятельности - прочие финансовые услуги.

Веремьёв возглавлял зарегистрированный в Омске потребительский кооператив "Бийскгазификация", который в марте 2021 года был исключен из ЕГРЮЛ из-за недостоверности данных о кооперативе.

"Газпром газораспределение Барнаул" неоднократно через суд взыскивал с компании "Центргазсервис-инвест" задолженность за техническое обслуживание и аварийное обеспечение объекта газоснабжения. Администрация Бийска также неоднократно требовала через суд оплатить долги по аренде земли.