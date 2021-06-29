В Тюменской области самолет выкатился за пределы ВПП из-за штормового ветра
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс Тобольск - Лайтамак, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает во вторник пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Предварительная причина инцидента - шквалистый ветер. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, никто не пострадал. Самолет получил незначительное повреждение крыла.
Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку.
Лайтамак, где произошел инцидент, - труднодоступное село в Тобольском районе Тюменской области.