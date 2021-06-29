Еженедельный рост COVID-заболеваемости в Петербурге превысил 20%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - За последнюю календарную неделю в Петербурге по отношению к предыдущей неделе заболеваемость коронавирусом выросла на 22%, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия на круглом столе.

Она добавила, что, если сразу после майских праздников ведомство замечало рост заболеваемости COVID-19 преимущественно среди молодежи и старших подростков, то по итогам последней недели фиксируется заболеваемость среди всех возрастных групп. Почти на 20% выросла заболеваемость и среди детей.

Чхинджерия констатировалоа, что петербуржцы все тяжелее переносят коронавирус. Она напомнила, что COVID-19 по сути протекает в трех формах: в виде пневмонии, с признаками ОРВИ или без симптомов.

"Мы сейчас видим, что количество пневмоний за неделю выросло на 40%, а это говорит об утяжелении течения", - сказала Чхинджерия.

Она отметила, что все больше людей нуждаются в госпитализации с коронавирусом и в интенсивном лечении.

"В настоящее время мы находимся в фазе роста и еще пока на плато не вышли, чем это закончится - пока не понятно", - сказала она.

Чхинджерия добавила, что, как показала практика, в Петербурге пик подъема заболеваемости длится не менее четырех недель.