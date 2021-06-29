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В Калуге начали тестировать московскую транспортную карту "Тройка"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - На 30 маршрутах троллейбусов в Калуге в тестовом режиме начали принимать московскую транспортную карту "Тройка", сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Тройка" уже в Калуге! Пока в тестовом режиме на 30 троллейбусах самых популярных маршрутов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в Калужской области обращение карты начнут в конце лета. "В августе билетная система на базе "Тройки" объединит всю Калужскую область", - привели в ведомстве слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В департаменте добавляют, что в честь запуска обращения "Тройки" в Калуге разработан специальный дизайн карты, посвященный достопримечательностям этого города.

Обращение транспортной карты "Тройка" в Москве началось весной 2013 года.

Как сообщалось, заинтересованность в интеграции билетных систем на базе столичной транспортной карты выразили более 40 регионов и городов России. В их число входят Владимирская, Мурманская, Ленинградская, Ростовская, Смоленская области, города Сочи, Ульяновск, Пермь и Комсомольск-на-Амуре.

Калуга Тройка

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