Три человека погибли и двое ранены в ДТП на Ставрополье

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись вечером во вторник в Советском округе Ставропольского края, есть жертвы и пострадавшие, сообщило краевое управление ГИБДД.

"На 280 км автодороги "Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды", по неустановленным пока причинам, произошло столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и два пассажира отечественного автомобиля, еще один пассажир ВАЗа и водитель иномарки доставлены в реанимацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники ДТП – жители Ставрополья.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следствия. Обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.