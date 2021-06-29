Кремль отметил слабый интерес россиян к международным вопросам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Международная повестка особо не волнует граждан, задающих вопросы к "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, основной массив обращений связан с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В этом году, конечно, всему голова – это ковид, это ковид во всех ипостасях – ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации. Кто-то не понимает искренне, почему некоторые регионы для определенной категории профессий и секторов устанавливают обязательные условия в качестве вакцинации", - рассказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) накануне "Прямой линии" президента.

Кто-то, заметил он, протестует против этого, есть те, кто утверждает, что у них противопоказания против конкретной прививки. "Кто-то говорит, что ему предлагают сделать "Спутник", а он хочет сделать "Вектор" ("ЭпиВакКорона" - ИФ), кто-то, наоборот, считает, что "Вектор" нельзя, надо "Спутник". Кто-то спрашивает, когда это все кончится, кто-то уже проецирует эту ситуацию на последствия экономические", - продолжил Песков, говоря о темах обращений граждан.

Люди сетуют и на кризисные проявления, заметил он.

Вместе с тем международная тематика волнует россиян гораздо меньше, отметил Песков.

"Международные дела волнуют россиян гораздо меньше, и это тоже, кстати, наверное, примечательная сторона нынешнего года, потому что обычно больше вопросов по международке. Сейчас россияне все-таки озабочены своими проблемами, что, наверное, объяснимо в такой посткризисный год", - сказал Песков.

При этом он заметил, что по российско-американским отношениям вопросы все-таки есть.

Отдельным блоком, рассказал Песков, идут экономические вопросы. "Естественно, кризис есть кризис. И хотя сейчас динамика улучшается, мы начинаем выходить из этого, но все равно люди на местах это чувствуют", - сказал он.

В некоторых регионах люди жалуются на нехватку лекарств, сообщил Песков. "При этом, как правило, мы проверяем, и система сама по себе работает хорошо, лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас слишком большая. Это логистические проблемы, проблемы распределения", - заметил он.

Пресс-секретарь президента заметил, что при всем том, что этому есть объяснение, люди на местах испытывают конкретные проблемы, о которых они пишут главе государства.

Граждане традиционно пишут про некачественные дороги, черствых чиновников, о ветхом и аварийном жилье. "В этом плане стабильный блок вопросов, который повторяется из года в год", - сказал Песков.