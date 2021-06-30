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В результате ДТП в Туве погиб один подросток и шестеро пострадали

За рулем был 13-летний мальчик

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль, в котором находилось семеро детей, попал в аварию в городе Чадан (Тува), сообщил в среду врио главы республики Владислав Ховалыг в соцсетях.

"Мальчик 2008 года рождения сел за руль машины и не справился с управлением. Он погиб на месте происшествия, двое находятся в больнице, четверым оказана разовая медицинская помощь", - написал Ховалыг.

В Чадан выехала рабочая группа правительства.

Тува

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